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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عبد الرحمن رشدي يطلق ألبومه الأول «الأسئلة» (فيديو)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:27 م
عبد الرحمن رشدي
عبد الرحمن رشدي
حسن أمين
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أطلق المطرب عبد الرحمن رشدي ألبومه الجديد "الأسئلة"، وتظهر أغنياته كل يومين بشكل فيديو كليب.

ويقدم رشدي في ألبومه الرسمي الأول توليفة غنائية دسمة بعشر أغنيات منها "الوشوش" و"لو تقبلي" و"دلع قلبك"، بجانب ضمه ثلاثة دويتوهات تجمعه مع أمير عيد، مغني فرقة كايروكي بأغنية "فصام"، والمطرب أحمد كامل في أغنية "نشكي لمين"، ونجم الأغنية الشعبية محمود الليثي بأغنية "الرزق".

ويخوض عبد الرحمن رشدي عبر الألبوم الجديد تجربة تسويقية مختلفة، حيث يروي عطش جمهوره بأغنية جديدة كل يومين، بداية من أغنية الألبوم الرئيسية "الأسئلة"، التي تظهر مساء السبت المقبل، كما يقدم خلال الألبوم وجبة بصرية دسمة بإطلاق كافة أغنياته العشر بشكل فيديو كليبات مصورة.

ويتعاون رشدي خلال الألبوم مع الموزع الموسيقي معتز ماضي الذي يتولى المهمة الموسيقية في جميع أغنياته، كما تعاون مع الشاعرة نور عبد الله التي كتبت أغلبية أغانيه، وتولى رشدي تلحين معظم أغنيات الالبوم مع كتابة أغنيتين، في حين لحن خالد عصام أغنية "نشكي لمين" كما ساهم في كتابتها مع أحمد كامل، بينما شارك شريف مصطفى في تلحين أغنية "فصام"، وتعاون رشدي خلال المشروع مع مهندس الصوت محمد صقر، ويأتي الألبوم من إنتاج جاما ميوزيك وإم إس برودكشن.

ويدشن عبد الرحمن رشدي عبر "الأسئلة" انطلاقة غنائية جديدة في مشواره بأول ألبوم، بعدما اشتهر في الساحة الفنية بمصر بعدد من الأغنيات منها "كل القلوب" و"يا روح"، بجانب "في الملكوت" مع الموسيقار هشام خرما، كما يلم الألبوم شمله مع أمير عيد بعد عملهما سويًا في ألبوم فرقة كايروكي قبل الماضي "نقطة بيضا" عبر أغنية الألبوم الرئيسية.

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