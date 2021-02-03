تطوير «قرى مصر».. مشروع الرئيس لحياة أفضل فى الريف

مشروع تطوير القرى المصرية يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، ويستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير 4584 قرية يقطنها 58% من إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه.

ويستهدف المشروع تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الآتي:

- خدمات المرافق والبنية الأساسية (الطرق والنقل، الصرف الصحي ومياه الشرب، الكهرباء والإنارة العامة، الغاز الطبيعي، تطوير الوحدات المحلية، الشباب والرياضة، الخدمات الصحية والتعليمية).

- التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل (إنشاء مجمعات صناعية، تأهيل مهني، توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي، تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم، تدوير مخلفات، تنمية زراعية وسمكية).

ح التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم (محو أمية وتعليم، سكن كريم، حملات توعية وثقافية ورياضية وتأهيل نفسي واجتماعي، تجهيز عرائس وسداد ديون).

واستهدفت المرحلة الأولى من المشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا بإجمالي 375 تجمعًا ريفيًا، يشتملون على 4.5 مليون مستفيد بإجمالي استثمارات 13.5 مليار جنيه لتنفيذ 2180 مشروعًا، تم الانتهاء من 600 مشروع، وجار تنفيذ 1580 مشروعًا.

وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع تنمية كل المراكز الريفية بإجمالي 4209 قرى، بالإضافة إلى 30900 (تابع، عزبة، نجع)، بإجمالي استثمارات 500 مليار جنيه، ويستفيد منه 50 مليون مواطن.

يبدأ تنفيذ المشروع بتنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة، وتم حصرهم في 50 مركزًا على مستوى 20 محافظة يشتملون على 1391 قرية، بالإضافة إلى 11087 عزبة وتابع، بإجمالي استثمارات 150 مليار جنيه، ويستفيد منها 18 مليون مستفيد.