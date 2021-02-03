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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع طالبة صيدلة سقطت من شرفة منزلها بالقليوبية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:26 م
مصرع طالبة
مصرع طالبة
كتب صلاح حسنى
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لقت طالبة بكلية الصيدلة مصرعها، بعد سقوطها من شرفة منزلها بقرية في مركز بنها بمحافظة القليوبية، أثناء قيامها بنشر الغسيل، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الجامعة ببنها، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، لمعرفة أسباب الوفاة والتصريح بالدفن.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت إخطارا من العميد محمد سمير، مأمور مركز شرطة بنها، بمصرع طالبة بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة، بعد سقوطها من الطابق الرابع.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد عمرو الجزار، مفتش مباحث شمال بنها، وتبين من التحريات أن الفتاة تدعي "آ. أ. ع. ح "، 19 سنة، طالبة بكلية الصيدلة، وتبين أن الفتاة سقطت من شرفة منزلها بالدور الرابع بقرية بتمدة التابعة لمركز بنها، أثناء قيامها بنشر الغسيل، ولا توجد شبهة جنائية، ووتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فأصدرت قرارها السابق.

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