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محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأعلى للإعلام»: إزالة المحتوى غير الأخلاقي من جميع وسائل الإعلام

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:34 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
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عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اجتماعا بحضور عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين؛ لمناقشة عدد من القضايا التي أثيرت في الفترة الأخيرة تحت شعار «الإعلام والحفاظ على الهوية الأخلاقية».

حضر الندوة الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلامي نشأت الديهي، الدكتورة منى الحديدي، الإعلامية عزة مصطفى، والكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية إعلام جامعة القاهرة، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة «الدستور»، والإعلامي تامر أمين والكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والكاتب الصحفي جمال الشناوي، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم وجريدة المسائية، والكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو، والكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي دندراوى الهوارى، والكاتب أكرم القصاص، والكاتب الصحفي عادل السنهوري رؤساء التحرير التنفيذيين باليوم السابع، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، والكاتبة شيماء جلال رئيسة تحرير موقع الرئيس.

وأصدر الحاضرون عدة توصيات هامة لضبط الهوية الأخلاقية والالتزام تجاه المجتمع جاءت على النحو التالي:

- تأكيد الحرص على إعلاء المحتوى الأخلاقي في وسائل الإعلام وإزالة المحتوى غير الأخلاقي مع ترك الحرية لكل مؤسسة أن تمارس دورها الرقابي الذاتي دون تدخل من الأخرين.

- الإعداد لعقد جلسة حوارية نقاشية مع أساتذة قانون وإعلام وعقد دورات تدريبية لشباب الصحفيين للوقوف على حدود المسموح به أخلاقيا وقانونيا في قضايا النشر.

- التزام كل مؤسسة بصياغة مدونة سلوك تستمد بنودها من قيم المجتمع المتعارف عليها.

- التواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية لإتاحة حرية تداول المعلومات إزاء القضايا المجتمعية الملحة وذلك لتفعيل وظيفة المتحدث الرسمي داخل مديريات الأمن بالمحافظات وبمكتب السيد النائب العام وسرعة إصدار البيانات الصحفية.

- إطلاع نقابتي الصحفيين والإعلاميين بدورهما في ضبط الإيقاع الإعلامي إزاء القضايا الشائكة.

- السرعة في اتخاذ الإجراءات التشريعية لوضع آليات لما يتم تناوله على منصات التواصل الاجتماعي.

وثمن الحاضرون الدور الوطني الذي يقوم به الإعلام المصري تجاه قضاياه ووقوفه صفا واحدًا مع الدولة المصرية في كل ما يواجهها من تحديات، وأشادوا بوقوف كافة وسائل الإعلام في ظهر الدولة المصرية والدفاع عن القضايا الوطنية، ومواجهة وسائل الإعلام التي تحاول تشويهها أو النيل منها.

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