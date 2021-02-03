برعاية المحافظ.. توزيع لحوم ومفروشات على الأرامل بكفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، توزيع لحوم وألحفه فايبر على 50 سيدة من الأرامل، بحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، والدكتورة إيمان عبد الحميد، مدير إدارة شؤون المجتمع، والعميد عصام حندولة، مدير فرع مؤسسة الأورمان كفر الشيخ، ومحمد شاهين، نائب الفرع.وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه كلف المسؤولين بالمحافظة والإدارات المعنية وإدارة شؤون المجتمع، بحصر الحالات المستحقة للمساعدة لبدء صرف المساعدات المالية والعينية، مشيدًا بجمعية الأورمان على ما تقدمه من دعم ومساعدات للمحتاجين.من جهته قال مدير فرع مؤسسة الأورمان كفر الشيخ عن بدء توزيع 27 الف طن لحوم مجمدة علي الأسر الأولى بالرعاية والأيتام والمرأة المعيلة ومتضرري العمالة غير المنتظمة، تحت رعاية امحافظ كفر الشيخ، وتعليمات المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، مشيرا إلى ان هناك تعاون متميز مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بمراكز ومدن المحافظة.وأشار محمد شاهين، نائب مدير فرع الأورمان كفر الشيخ، أنه تم وضع خطة للتوزيع حتى 11 مارس المقبل، خلال فترة الأمطار والركود التجاري لتعويض بعض الأسر الفقيرة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لضمان التوزيع على الأسر المستحقة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.