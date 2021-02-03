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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: زراعة 120 ألف فدان بالفول البلدى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:16 م
الدكتور علاء عزمي
الدكتور علاء عزمي
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور علاء عزمي، رئيس قسم بحوث البقوليات في معهد المحاصيل الحقلية، ورئيس الحملة القومية للنهوض بمحصولي الفول البلدي والعدس بوزارة الزراعة، إن الحصر المبدئي للمساحات المنزرعة بالفول البلدي تصل إلى 120 ألف فدان حتى اليوم الأربعاء منها 40 ألف فدان تمت زراعتها بمنطقة النوبارية وطريق وادي النطرون، وأن توقعات الحصر النهائي، تشير إلى أن المساحات المتوقعة لزراعة الفول البلدي سوف تصل إلى 150 ألف فدان مع صدور الحصر النهائي، بإنتاجية تتراوح بين 10-12 أردبًا للفدان.
وأضاف "عزمي"، في تصريحات له اليوم، أن الفول البلدي من المحاصيل الأكثر أهمية من ناحية القيمة الغذائية الذي يحظى بالقبول على مائدة المصريين، موضحًا أن الفول البلدي والعدس من المحاصيل البقولية الغذائية الاستراتيجية المهمة لدى المصريين، نظرًا لاحتواء بذورهم على مصدر للبروتين المهم والرخيص.

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