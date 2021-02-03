وصول عسكريين أمريكيين للنرويج لنشر قاذفات В-1В Lancer الاستراتيجية

وصلت مجموعة كبيرة من العسكريين الأمريكيين إلى النرويج في إطار التحضيرات الجارية لنشر عدد من قاذفات (В-1В Lancer) الاستراتيجية في هذا البلد.وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا وفقًا لوسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 200 عسكري من عناصر سلاح الجو الأمريكي وصلوا من قاعدة "دايس" في ولاية تكساس إلى قاعدة "أورلان" الجوية النرويجية التي من المخطط أن تستضيف، للمرة الأولى، 4 قاذفات استراتيجية من طراز (В-1В Lancer) خلال الفترة من 7 إلى 20 فبراير الجاري.