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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«غرفة الحبوب»: تحويل المخابز للعمل بالغاز من المشروعات الضرورية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:27 م
مخبز
مخبز
صلاح عامر
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أكد حسن محمدي رئيس شعبة المخابز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن مشروع تحويل إنتاج المخابز البلدية من استخدام السولار إلى الغاز الطبيعي هو من المشروعات التطوير للمخابز الضرورية بتوجيهات من القيادة السياسية كطاقة نظيفة وموفرة للتكلفة الإنتاجية وإنتاج خبز جيد ومطابق للمواصفات القياسية والجودة العالية.
وأوضح رئيس شعبة المخابز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات في تصريح لـ"الدستور" أن آليات التنفيذ كمرحلة أولى تتضمن قرابة 5625 مخبزًا منتشرًا على مستوى المحافظات تحتاج الى قرض ميسر بفائدة 5% ليدخل ضمن المشروعات الصغيرة يحتاج إلى سدادها في صورة أقساط شهريه خلال فترة زمنية 5 سنوات، مشيرًا إلى أن قيمة القرض التي سيتم تنفيذ فيه مشروع التطوير للمخابز يحتاج مبلغ قيمة 100 ألف جنيه.

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الـ6 أشهر المقبلة من استهداف مشروع التطوير للمخابز البلدية خلال المرحلة الأولى باستخدام الغاز الطبيعي لعدد 5625 مخبزًا بالتعاون مع الجهات المعنية، لرفع كفاءة وجودة الخبز المدعم وتشديد الرقابة على إنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميًا.

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