غدًا.. البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماعات اللجنة خلال العام الجاري 2021.وسادت توقعات باتجاه البنك المركزي، إلى تثبيت أسعار الفائدة، خلال الاجتماع عند معدلاتها الحالية، بعد تراجع معدلات التضخم.ووصلت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25%، و9.25 % على الترتيب وفقًا لآخر قرارات البنك المركزي المصري.وشهدت أسعار العائد على الشهادات بالبنوك تغييرًا كبيرًا خلال العام الماضي 2020، بعد قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لعدة مرات متتالية، ما أدى إلى تراجع العائد على الشهادات بالبنوك تدريجيًا، إلى أن تغيرت الخريطة التي استقرت لما يزيد على عامين عند متوسط أسعار بعينه.ويرصد "الدستور" أعلى عائد على الشهادات الادخارية بالبنوك العاملة في السوق المصري:- بنك الكويت الوطني:- يقدم بنك الكويت الوطني شهادات بعائد ثابت بحد أدنى 5000 جنيه لمدة 3 سنوات وبعائد يصل الى 11.5% سنويا.- بنك المشرق:- يقدم بنك المشرق شهادة لمدة 3 سنوات بحد ادنى 5000 جنيه ويصل العائد السنوي الى 11.5%.- البنك العربي الإفريقي:- يقدم الشهادة الثلاثية بحد أدنى 5000 جنيه بعائد 11.25%.- المصرف المتحد:- يقدم المصرف المتحد الشهادة الماسية لمدة 3 سنوات بحد أدنى 500 جنيه وعائد سنوي يصل إلى 11.25%.- البنك الأهلي الكويتي- يقدم الشهادة الثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه وعائد يصل إلى 11.11%- بنك القاهرة:- يقدم بنك القاهرة شهادات البريمو بعائد 11% لمدة 3 سنوات وحد أدنى 1000 جنيه.- البنك الأهلي المصري:- يقدم البنك الاهلي المصري الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد 11% وبحد أدنى 1000 جنيه.- بنك مصر:- يقدم بنك مصر الشهادة الثلاثية بعائد 11% سنويًا يصرف شهري- بنك التعمير والإسكان:- يقدم بنك التعمير والإسكان شهادات ثلاثية بفائدة 10.75% سنويا عائد شهري، و11% سنوي يصرف ربع سنوي، و11.5 سنوي عائد نصف سنوي.