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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات في كفر الشيخ

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:28 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات لإزالة الإشغالات والتعديات، والأرصفة المخالفة، والإعلانات غير المرخصة والمنتهي ترخيصها، بالإضافة لحملات على المواقف والمقاهي والمطاعم، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشرَف جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال إزالة التعديات بنطاق الوحدة القروية بمنية المرشد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق مع مسئولي الاشغالات بالمدينة، كما أشرَف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال الحملة المكبرة لرفع كافة الإشغالات والإعلانات المخالفة بالطريق العام بقرية الكوم الطويل، لضبط حركة الطريق وتحقيق السيولة المرورية، وتفقد أعمال تهيئة الطرق الرئيسية بقرية الحوه، لرفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية بالقرية وتوابعها، بالإضافة إلى متابعة تغطية غرف بيارات الصرف بطريق السوق بقرية الجريدة.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الإشغالات بشوارع المدينة، وتحرير محاضر للمخالفين، وأشرف على أعمال تسليك خطوط خفض المنسوب بقرى الورق وسد خميس والروضة والقصابى، بالإضافة إلى متابعة أعمال الرش والتطهير، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالقرى.

وأشرف المهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الممتلكات العامة والمرافق الحيوية، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، بالتنسيق مع قسم الاشغالات، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، كما تفقد سير العمل بوحدة طب الأسرة بقرية بر بحري والتوابع، كما تفقد عددا من القطاعات الحكومية والخدمية، وراجع السجلات وحصر العاملين بكافة القطاعات الحكومية، واتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين.

وأشرَف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمصالح الحكومية بقرية الحرية، بالتنسيق مع إدارة الصحة، وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز فوه، على أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية، والمصالح الخدمية، والمساجد بالمدينة والقري، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشرَف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، علي استمرار أعمال سحب تراكمات المياه بأرض الجونة، وخلف بنك التنمية بشوري، وبجوار دار المناسبات، وكذا بجوار المدارس، بالإضافة إلى ردمها وتجريفها وتسويتها وتمهيدها وتغطيتها بالرمال لتسهيل الحركة للمواطنين، مشددًا باتخاذ كافة الإجراءات الجادة التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات المرافق الحيوية، موضحًا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

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