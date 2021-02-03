«طنطا» تُطلق أول قناة تليفزيونية جامعية في مصر

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على إنشاء قناة تليفزيونية تعليمية خاصة بالجامعة على النايل سات لبث المحاضرات للطلبة في مختلف الكليات.وأوضح رئيس جامعة طنطا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجامعة علي تطوير العملية التعليمية، وبما يضمن تعزيز منظومة التعليم عن بعد والتعليم الهجين، وتسهيل التواصل مع الطلاب وتخفيض نفقات التواصل على الإنترنت.وأضاف أن جامعة طنطا بهذه الخطوة تكون أول جامعة مصرية تطلق قناة تليفزيونية خاصة ببث المحاضرات للطلاب، خاصة مع تفشي أزمة فيروس كورونا التى انتشرت عبر دول العالم كله.