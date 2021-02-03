حي البساتين يوقف عددا من أعمال البناء المخالف

أوقف حي البساتين أعمال بناء مخالف، وفك شدة خشبية لسقف الدور الرابع بعد الأرضي بعقار في شارع محمد أبو زيد أرض البصري، وتم مصادرة كمية من الحديد والخشب وإيداعها بمخازن الحي وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأوقف حي البساتين أعمال بناء مخالف أمام مساكن الكندي، شرق الأوتوستراد وتم إزالة المباني في المهد، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةكما أوقف حي البساتين أعمال أعمال مخالفة تحويل من سكني لتجاري بالعمارة، رقم 2 المرحلة الثانية عمارات بيتشو وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.