محافظ الغربية يكرم وكيل «تعليم الغربية» لتميزه

منح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، المهندس ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، شهادة تقدير، تكريمًا وعرفانًا بالدور الرائع والبارز خلال برنامج التدريب العملي "صقر73" لمواجهة الأزمات والكوارث، والذي تم تنفيذه في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر الماضي.وأشاد محافظ الغربية بالجهود التي قامت بها المديرية، من تدريبات ومحاكاة وعروض وتنفيذ، لجميع الطلاب والمعلمين والمشرفين المشاركين في برنامج صقر73 لمواجهة الأزمات والكوارث، والذي يأتي في إطار حرص المحافظة على الاستعداد التام لمواجهة أي أزمات محتملة، وذلك إيمانًا بأن التخطيط السليم هو أساس نجاح أي منظومة.وأكد المحافظ، ان التكريم يأتي إيمانًا منه بالجهد الرائع المبذول من تعليم الغربية خلال برنامج التدريب العملي المشترك "صقر73"، وحث الجميع علي الاستمرار في التفاني في العمل.