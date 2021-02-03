الدنمارك تعتزم إعداد جوازات سفر رقمية خاصة بالتطعيم ضد كورونا

أعلنت الدنمارك، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم إعداد جوازات سفر رقمية خاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا للسماح بالسفر إلى الخارج وإعادة فتح المجتمع.وأوضحت وزارة المالية أن جوازات السفر ستسمح للدنماركيين بتوثيق أنهم تلقوا تطعيمًا ضد مرض كوفيد-19، بالنسبة لرحلات العمل وغيرها من الرحلات للخارج.وتمت دعوة ممثلين من اتحاد الصناعة الدنماركية وغرفة التجارة الدنماركية والقطاع الثقافي في إطار المشروع.وبموجب الخطة، سيتمكن الأشخاص من تسجيل الدخول على موقع إلكتروني وفحص حالتهم فيما يتعلق بالمناعة ضد مرض كوفيد-19 من نهاية فبراير الجاري.