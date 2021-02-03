رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تبدأ في الإعلان عن جداول الامتحانات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:03 م
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
أعلنت جامعة أسيوط بدء الكليات في الإعلان عن جداول امتحاناتها العملية والشفوية والتحريرية، وكذلك الدراسات العليا بمختلف الكليات النظرية والعملية، وذلك تنفيذًا للقرار المتخذ من المجلس الأعلى للجامعات، والذي بموجبه سوف يتم إجراء الامتحانات عقب عودة الطلاب والمقرر لها في 21 من فبراير الجاري.

وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن الامتحانات المقرر إجرائها خلال الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلتين الجامعية والدراسات العليا سوف تجرى وفق الإجراءات الاحترازية المشددة بما تتضمنه من مسافات تباعد بين الممتحنين والتزام بارتداء الكمامات واستخدام مواد التطهير والتعقيم والكواشف الحرارية، وذلك بما يضمن توفير أقصى درجات الوقاية لمنع انتشار فيرس كورونا وتوفير بيئة صحية سليمة للأفراد.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه جارى متابعة إعلان جداول امتحانات المرحلة الجامعية والذي بدأ بالفعل فى عدد من كليات الجامعة النظرية والعملية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم استهلال الفصل الدراسي الثاني بإجراء الامتحانات على أن تبدأ الدراسة الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء الامتحانات.

كما أشار الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى اعتماده بالفعل لعدد من جداول امتحانات الدراسات العليا، والتى تم إعلانها لطلاب الدبلومات والماجستير والدكتوراه بالكليات التي كان من المقرر لها إجراء امتحاناتها قبل إجازة نصف العام والمتعلقة بصفة خاصة بكليات القطاع الطبي.

موضوعات متعلقة

السيسي يؤكد لـ الحريري حرص مصر على تسوية الخلافات في لبنان

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

الصور

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

image description

لـ 1196 موظفا.. جامعة أسيوط تنفذ أكبر حركة تسوية في تاريخها

image description

جامعة أسيوط تبدأ في الإعلان عن جداول الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع وميادين حي غرب

image description

محافظ أسيوط: 805 مليون جنيه لمشروعات الرصف و«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر