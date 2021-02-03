جامعة أسيوط تبدأ في الإعلان عن جداول الامتحانات

أعلنت جامعة أسيوط بدء الكليات في الإعلان عن جداول امتحاناتها العملية والشفوية والتحريرية، وكذلك الدراسات العليا بمختلف الكليات النظرية والعملية، وذلك تنفيذًا للقرار المتخذ من المجلس الأعلى للجامعات، والذي بموجبه سوف يتم إجراء الامتحانات عقب عودة الطلاب والمقرر لها في 21 من فبراير الجاري.وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن الامتحانات المقرر إجرائها خلال الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلتين الجامعية والدراسات العليا سوف تجرى وفق الإجراءات الاحترازية المشددة بما تتضمنه من مسافات تباعد بين الممتحنين والتزام بارتداء الكمامات واستخدام مواد التطهير والتعقيم والكواشف الحرارية، وذلك بما يضمن توفير أقصى درجات الوقاية لمنع انتشار فيرس كورونا وتوفير بيئة صحية سليمة للأفراد.وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه جارى متابعة إعلان جداول امتحانات المرحلة الجامعية والذي بدأ بالفعل فى عدد من كليات الجامعة النظرية والعملية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم استهلال الفصل الدراسي الثاني بإجراء الامتحانات على أن تبدأ الدراسة الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء الامتحانات.كما أشار الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى اعتماده بالفعل لعدد من جداول امتحانات الدراسات العليا، والتى تم إعلانها لطلاب الدبلومات والماجستير والدكتوراه بالكليات التي كان من المقرر لها إجراء امتحاناتها قبل إجازة نصف العام والمتعلقة بصفة خاصة بكليات القطاع الطبي.