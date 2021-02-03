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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 53 مخالفة تموينية في براني ومطروح

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:01 م
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
ياسمين شعيب
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تمكنت مديرية تموين مطروح من ضبط 53 مخالفة تموينية بمدينتى مرسي مطروح وبراني، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروحن بالمتابعة المستمرة لضبط أية مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

وأوضح مدير تموين مطروح أن ذلك جاء بناء على التنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية فرع مطروح وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية أو الرديئة ومتابعة قيام المخابز البلدية والمنشأت التموينية الأخرى بعملها على أكمل وجه.

وأضاف أنه بالتنسيق مع قسم مباحث التموين تمكنت حملة تموينية من مفتشي إدارات الرقابة والتجارة الداخلية والتفتيش وشئون التموين بالمديرية من ضبط 54 مخالفة تموينية بمدينتى مرسي مطروح وبرانى.

وأشار إلى أن المخالفات تضمنت 13 مخالفة استخدام ميزان بالمحل أو المنشاة غير مدموغ، 7 مخالفات عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، 23 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، 4 مخالفات بيع سجائر بازيد عن السعر المقرر، 3 مخالفات عرض لحوم للبيع غير مغطاة، ومخالفة عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة بالمخبز، 2 مخالفة أخرى.

وأكد مدير تموين مطروح أنه تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

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