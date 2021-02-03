«الكرملين»: ما نُشر في مجلة «ذا لانسيت» عن اللقاح الروسي يؤكد موثوقيته

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن نتائج الدراسات حول لقاح "سبوتنيك V" الروسي، التي نشرت في مجلة "ذا لانسيت" العلمية، تثبت بشكل مقنع موثوقيته وفعاليته.وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن هذه المقالة مهمة جدا، وهي تدل بشكل مقنع وتثبت للغاية موثوقية وفعالية اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، موضحًا أن نشر المقالة يبرر كذلك بشكل مؤكد التسجيل السريع لهذا اللقاح في روسيا الاتحادية.يُذكر أن مجلة "ذا لانسيت" العلمية الطبية البريطانية ذكرت في وقت سابق أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا أظهرت أن فعاليته تزيد عن تسعين في المائة.