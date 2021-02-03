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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الكرملين»: ما نُشر في مجلة «ذا لانسيت» عن اللقاح الروسي يؤكد موثوقيته

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:00 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن نتائج الدراسات حول لقاح "سبوتنيك V" الروسي، التي نشرت في مجلة "ذا لانسيت" العلمية، تثبت بشكل مقنع موثوقيته وفعاليته.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن هذه المقالة مهمة جدا، وهي تدل بشكل مقنع وتثبت للغاية موثوقية وفعالية اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، موضحًا أن نشر المقالة يبرر كذلك بشكل مؤكد التسجيل السريع لهذا اللقاح في روسيا الاتحادية.

يُذكر أن مجلة "ذا لانسيت" العلمية الطبية البريطانية ذكرت في وقت سابق أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا أظهرت أن فعاليته تزيد عن تسعين في المائة.

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