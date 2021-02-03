رئيس «نظافة القاهرة» يفاجئ الورش المركزية بالزاوية الحمراء بزيارة

أجرى اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، اليوم، بزيارة مفاجئة تفقد خلالها عمل الورش المركزية بالزاوية الحمراء حيث تابع أعمال إصلاح سيارات الهيئة وأعمال ورش الميكانيكا والكهرباء والحدادة، وكلف بشراء كافة الاحتياجات المطلوبة لرفع مستوى الإصلاح داخل تلك الورش، كما اثني علي مستوي العمل والجهد المبذول بها.كما تفقد رئيس مجلس إدارة الهيئة، حي الزاوية الحمراء للوقوف علي حالة النظافة بالحي، وتفقد مناولة شارع بورسعيد وتم الاستماع لشكاوي بعض المواطنين، من وجود بؤر فرز قمامة داخل الكتلة السكنية بشارع محمد طلبة.وكلف باستدعاء مدير المنطقة الشمالية ورئيس الفرع، لرفع تلك التراكمات فورًا وشدد علي عدم الفرز مرة أخري داخل الكتلة السكنية