روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع أذربيجان وأرمينيا 15 فبراير

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وثيقة بشأن استئناف الرحلات الجوية مع أذربيجان وأرمينيا.وذكر المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الروسي، في بيان وفقًا لوسائل إعلام روسية، الأربعاء، أنه تقرر استئناف الرحلات الدولية مع أذربيجان ومع أرمينيا على أساس متبادل ابتداءً من 15 فبراير 2021.يشار إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بناءً على اقتراح مقر العمليات لمنع نقل وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وبداية من 8 فبراير الجاري سيزداد عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى قيرغيزستان، على أساس متبادل، من رحلة واحدة في الأسبوع إلى ثلاث رحلات.