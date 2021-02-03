الجبالي يحذف كلمة «كوالتي» من مضبطة النواب: تحدثوا باللغة العربية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بيانه حول أداء وزارته عن الفترة 2018-2020، مطالبة رئيس المجلس للأعضاء بمراعاة الحديث باللغة العربية.يأتي ذلك بعدما ورد في حديث النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، كلمة "كوالتي"، الأمر الذي دفع رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي إلى حذفها من المضبطة، علي أن يتم وضع ترجمتها باللغة العربية حيث "الجودة".في سياق متصل، أشادت النائبة مي مازن عضو مجلس النواب بالتطوير القائم حول الكهرباء في قطاع الجودة وتعزيز العلاقة بين المواطن والوزارة، ونأمل أن تعود كل هذه الإجراءات بالنفع علي المواطن.وشددت «مازن» على أن مشكلة الأسعار الجزافية للكهرباء بأنها "مزمنة"، مشيرة إلى أن الفواتير لا تتناسب مع الكهرباء المستهلكة والأسعار غير محتملة.