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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أمين سر «صحة النواب»: اللجنة أقرت خطة عملها للانعقاد الحالي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:56 م
الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم شهاب،
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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أكد الدكتور عبدالمنعم شهاب، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أ ن اللجنة اقرت خطة عملها لدور الانعقاد الحالي، وتابع أننها قامت بعمل لجان فرعية لمتابعة كافة الأمور الخاصة بالمنظومة الصحية في شتي المجالات.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت على عمل 6 لجان فرعية الاولي معنية بأزمة فيروس كورونا ويترأسها رئيس اللجنة الدكتور اشرف حاتم، وهي معنية بمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالأزمة سواء اللقاح، أو البرتوكول الطبي، أو الاطقم الطبية العاملة، أو مستشفيات العزل وغيرها من الأمور، كما تم عمل لجنة لمتابعة ملف التامين الصحي ومستشفيات التكامل ويترأسها أمين سر اللجنة.

و أضاف " شهاب" تم عمل لجنة خاصة بهيئة الدواء ويتراسها الدكتور مصطفي أبو زيد وهي معنية بكافة الأمور المتعلقة بملف الدواء وانتاجه والشركات العاملة به، كما تم عمل لجنة معنية بالبورد الخاص بالنظام التعليمي وكذلك لجنة اخري خاصة بمتابعة هيئة المستشفيات، وأخيرا لجنة خاصة بمتابعة كافة المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية.

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