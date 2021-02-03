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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة برلماني بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:55 م
الدكتور حسام المندوه
الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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وجه الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي.

وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن المادة 8 مسلسل 50 من القانون نصت على أن اشتراكات الأندية ومراكز الشباب معفاه من الضريبة، مشيرا إلى أنه عندما حدث التباس بين وزارتي الشباب والرياضة، والمالية، تم اللجوء إلى إدارة الفتوى التابعة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء العام الماضى، وجاء الرد بعدم تطبيق الضريبة على التجديد السنوى للاشتراكات، وتطبق فقط على الاشتراك لأول مرة، وبالرغم من عدم وضوح النص القانوني، إلا أن الأندية وافقت على تحصيل قيمة الضريبة.

وأكد الدكتور حسام المندوه، أنه رغم رد إدارة الفتوى فوجئت الأندية بقرار من وزير المالية بفرض الضريبة بأثر رجعي من عام 2017، قائلا: هذا يعد عبء قاسي على الأندية وأعضائها الذين لا ذنب لهم إطلاقا فى هذا الالتباس الذي أكده عدم مطالبة وزارة المالية بمستحقاتها قبل عام 2020.

وأكد عضو مجلس النواب، أن نادي الزمالك من أكثر الأندية الرياضية تضررا من هذا القرار، مطالب بضرورة تطبيق وزارة المالية لرد إدارة الفتوى، ورفع هذه الضرائب عن كاهل الأندية، ومنع تكرار أى التباس بين الوزارات مستقبلا.

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