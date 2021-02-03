إحالة حراس مدارس في دمياط للتحقيق

أعلن عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إحالة عددًا من الحراس الليلين بالمدارس للشئون القانونية بالمديرية.وشكلت إدارة الأمن بالمديرية بقيادة محمد ربيع، بالتنسيق مع الأمن المركزي بالوزارة، فرق متابعة أمنية للمدارس بكافة الإدارات التعليمية للمرور على مباني المدارس والمنشآت التعليمية ليلا للتأكد من غلق جميع المرافق والإنارة بها والتشديد على تواجد الحارس الليلي.وتلاحظ عدم وجود بعض من الحراس الليليين ورصد سلبيات في بعض المدارس، وبدوره أصدر وكيل الوزارة تعليماته بإحالتهم للشئون القانونية.