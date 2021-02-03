نوال الزغبي تستعد لطرح «عقلي وقف» وتتفق مع فارس كرم على «دويتو» جديد

تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لطرح أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم "عقلي وقف" والتي تعود من خلالها للغناء باللهجة المصرية وتتعاون فيها مع الشاعر أحمد حسن رؤول والملحن أحمد زعيم والموزع وسام عبدالمنعم وتصورها فيديو كليب من إخراج فادي حداد.كما اتفقت نوال الزغبي مع المطرب اللبناني فارس كرم علي تقديم دويتو غنائي معه خلال الفترة المقبلة بعد طرح اغنيتها المصرية "عقلي وقف" وأستقر الثنائي علي أحد الاغاني الذي كتبها الشاعر اللبناني مازن ضاهر وأعجب به الثنائي ويعد هذا التعاون الاول بين الثنائي ومن المتوقع أن يحقق نجاح جماهيري كبير نظرًا لشعبية الثنائي في بلنان والوطن العربي.طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، برومو كليب أغنيتها الجديدة "عقلى وقف" المقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، إخراج فادى حداد، حيث نشرت البرومو عبر حسابها على انستجرام، علقت عليه: "قريبا".