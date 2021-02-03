أبو الغيط: إنقاذ لبنان أولوية في هذه المرحلة

شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على أن إنقاذ لبنان يعد الأولوية في هذه المرحلة، مناشدًا كافة الأطياف السياسية تنحية الخلافات ومنطق المحاصصة الضيق جانبًا وإعلاء مصلحة الوطن، وتقديم المواءمات اللازمة لإنجاح رئيس اللبناني الوزراء المكلف سعد الحريري في تأليف حكومة من الاختصاصيين، تكون مهمتها انقاذية في المقام الأول، وبما يُعبد الطريق أمام أصدقاء لبنان في المجتمعين العربي والدولي لتقديم الدعم الضروري لانتشال البلد من أزمته.جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار زيارة يقوم بها للقاهرة.وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن "أبو الغيط" تناول مع "الحريري" الوضع اللبناني بما في ذلك آخر مستجدات تأليف الحكومة اللبنانية، والتي يُعلَقُ عليها اللبنانيون الأمل في إخراج البلد من أزمته الراهنة ووقف نزيف التدهور الاقتصادي.وأضاف المصدر أن "أبو الغيط" أكد خلال اللقاء أن الجامعة العربية تواكب لبنان في هذا المخاض الصعب كما فعلت في محطات مفصلية سابقة في تاريخ لبنان الحديث، مضيفًا "أن الجامعة تقف إلى جوار لبنان خاصة في ضوء ما يواجهه الشعب اللبناني من معاناة غير مسبوقة جراء حالة الشلل السياسي والتدهور الاقتصادي التي يعاني منها البلد والذي تظهر أعراضه بشكل متزايد علي نحو ما حدث في طرابلس مؤخرًا"، مشيرًا إلى أن الشعب يتوقع من القيادات اللبنانية أن يجتمعوا على كلمة سواء لخدمة مصالحه.ونقل المصدر عن "أبو الغيط" تمنياته لرئيس الوزراء اللبناني المكلف بالتوفيق في المهمة الموكلة اليه في أقرب الآجال.