برلماني عن بيان وزير الكهرباء: مصر «نورت بجهود السيسي»

قال النائب عمر قطامي، عضو مجلس النواب، إن مصر "نورت" بفضل جهود القيادة السياسية والمتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم نشعر بانقطاع الكهرباء.وأضاف قطامي تعقيبا على بيان وزير الكهرباء محمد شاكر في مجلس النواب، أن هناك بعض المشكلات التي تواجه المواطنين في منطقة الواحات، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 3000 أسرة ليس لديها كهرباء، قائلا: "الكهرباء عندهم تأتي ساعتين بالنهار وساعتين بالليل فقط".وطالب النائب خلال الجلسة العامة، بإحلال وتجديد الشبكات في حي الهرم، مضيفا أن الكابلات الموجودة تحدث إنفجارا، ونخشى من حدوث مشاكل وحريقكما طالب النائب بعمل سيستم للتعامل عن بعد لقراءة العدادات حتى نتلاشى مشاكل التقديرات الجزافية وهذا سيخفف العبء عن كاهل المواطن.