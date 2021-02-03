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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس متهم بإنشاء صفحة على «فيسبوك» للترويج للدعارة في الأزبكية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:38 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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قررت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للترويج للدعارة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لأحد الأشخاص يقوم من خلالها بنشر منشورات مخلة يبدى خلالها تسهيل ممارسة أعمال الفجور.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا بمحافظة بنى سويف.

وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، وأضاف بإنشائه صفحتين لذات الغرض، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم، يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

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