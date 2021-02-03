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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الزراعة: صدرنا 909 ملايين طن دواجن و3.6 مليون بيضة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:50 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من نائبه للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المهندس مصطفى الصياد،حول ما تم تصديره من الدواجن و"الكتاكيت" وبيض المائدة والتفريخ بعد إعلان منظمة صحة الحيوان العالمية بعد اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من أنفلونزا الطيور.

وقال القصير، في بيان، إن التصدير يتم إلى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وإفريقيا بحوالي 909 أطنان دواجن ومشتقاتها، 32 ألف كتكوت، 3.6 مليون بيضة مائدة، 119 ألف بيضة تفريخ.

وأضاف القصير، أن ذلك يأتي في إطار دعم وزارة الزراعة للنهوض بصناعة الدواجن التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، ما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ووجود فائض للتصدير.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه لأول مرة يكون لدينا حصر لمزارع الدواجن على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى طرح أراضي استثمارية جديدة لمشروعات الدواجن في المناطق الصحراوية تؤدي إلى زيادة الإنتاج، كما أن الوزارة تسعى لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن تسهم في دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي واستعادة ريادة مصر في مجال تصدير الدواجن بعد أكثر من 16 عاما.

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