109 إصابات جديدة بكورونا في مدارس تونس

أعلنت وزارة التربية في تونس تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف التلاميذ والمدرسين والإدارة والعاملين خلال أول أمس مقابل استقرار عدد الوفيات عند 36 حالة وفاة.وأضافت الوزارة في بيان حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد الحالات المكتشفة في صفوف التلاميذ منذ 15 سبتمبر 2020 وحتى أول أمس ارتفع إلى 2960 إصابة مقابل 2368 حالة شفاء، فيما بلغت إصابات المدرسين 3300 إصابة مقابل 2522 حالة شفاء.وسجلت تونس أول أمس 91 وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات منذ اكتشاف أول إصابة بالفيروس في البلاد 6893 وفاة.