3977 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الأربعاء 3 آلاف و977 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة 313 ألفا و626 إصابة.وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتيةوام أنه تم تسجيل وفاة 12 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 878 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 4 آلاف و75 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 289 ألفا و276 حالة.