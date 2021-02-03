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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 9 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:48 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنهة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي (الدلنجات - حوش عيسى) عن إزالة 9 حالة تعدي على مساحة 1595 متر مربع عبارة عن 8 حالات تعدي في المهد على مساحة 1495 مترا بقرية طيبة بالدلنجات، كما تم فك شدتين خشبيتين دور أرضي وفك حديد التسليح لبناء مخالف بقرى المسين وكوم زمران، وتم التحفظ على معدات البناء.

كما تم إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 100 متر عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض بحوش عيسى.

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