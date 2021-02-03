مقتل 3 مسلحين خلال مداهمة الشرطة الباكستانية لمعقل انفصاليين

مكنت الشرطة الباكستانية من تصفية 3 عناصر مسلحة خلال إطلاق نار اندلع بعد مداهمة معقلًا يشتبه في أنه لجماعة "الجيش الجمهوري لبلوشستان" الانفصالية الخارجة عن القانون بمحافظة البنجاب شرقي البلاد.وقال مسئول باكستاني في إدارة مكافحة الإرهاب، كمران حسين حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء إن ضباط الشرطة صادروا أيضًا مخبأ للأسلحة يُزعم أنه تابع لإرهابيين من الجماعة المحظورة المعروفة باستهدافها القوات الباكستانية، والشرطة وخطوط أنابيب الغاز بمحافظة بلوشستان الواقعة جنوب غربي البلاد.وتعد محافظة بلوشستان موقعًا لتمرد الانفصاليين هناك الذين يرغبون في الاستيلاء على حصة أكبر من إيرادات الغاز والمعادن بالمحافظة.