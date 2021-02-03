السنغال تسجل 285 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 7 حالات

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الأربعاء تسجيل 285 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 236 مصابا، ووفاة 7 حالات.وأوضح بيان للوزارة بثته الإذاعة الرسمية، أن هذه النتيجة جاءت بعد إجراء 1787 فحصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأضاف البيان أن إجمالي الإصابات بلغ 27 ألفا و365 حالة، وبلغ إجمالي حالات الشفاء 22 ألفا و599 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة 648.