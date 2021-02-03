4284 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 4 آلاف و284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في بيان وفقًا لصحيفة (مالاي ميل) الماليزية اليوم أربعاء أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 226 ألفًا و912 إصابة.وأضافت أنه تم تسجيل 18 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 809 حالات وفاة، كما تم تسجيل 3 آلاف و804 حالات تعافي جديدة ولا تزال هناك 48 ألفا و309 حالات نشطة.