رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم القاهرة» تواصل تطوير مبناها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:43 م
تعليم القاهرة
تعليم القاهرة
مصطفى عبدالله
طباعة
استكملت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، الأعمال التطويرية التي تقوم بها لرفع كفاءة الديوان برعاية محمد عطيةـ وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، من خلال التشجير.

وأكد محمد عطية، وكيل تعليم القاهرة، أهمية المساحات الخضراء لتنقية الجو وبخاصة في ظل الظروف التي نمر بها من جائحة كورونا ومالها من تأثير باعتباره رمز للسلام والخير والنماء، ولتجميل البيئة تأثيرا كبيرا على أداء العاملين نحو الإيجابية.

وتابع محمد الحسيني، مدير عام الشئون المالية والإدارية عملية التطوير التي تقوم بها المديرية لديوانها بأعمال التشجير وتجميل المديرية، موضحا أن الأشجار تساعد على تنقية الهواء ونشر غاز الأكسجين.

موضوعات متعلقة

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

خطوات ضبط تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة 2021 على الأقمار الصناعية

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع وميادين حي غرب

image description

محافظ أسيوط: 805 مليون جنيه لمشروعات الرصف و«حياة كريمة»

image description

بروتوكول تعاون مصري روسي بين جامعتي أسيوط ونايبرجيني

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بساحل سليم

image description

ضبط 7 مخالفات عدم ارتداء الكمامات في دمياط

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

السيسي يؤكد لـ الحريري حرص مصر على تسوية الخلافات في لبنان

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

حرائق غابات في استراليا تلتهم 71 منزلا قرب بيرث

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر

الاتحاد العربي للإنتاج الثقافي يصدر «المستصفى في علم أصول الفقه»