«تعليم القاهرة» تواصل تطوير مبناها

استكملت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، الأعمال التطويرية التي تقوم بها لرفع كفاءة الديوان برعاية محمد عطيةـ وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، من خلال التشجير.وأكد محمد عطية، وكيل تعليم القاهرة، أهمية المساحات الخضراء لتنقية الجو وبخاصة في ظل الظروف التي نمر بها من جائحة كورونا ومالها من تأثير باعتباره رمز للسلام والخير والنماء، ولتجميل البيئة تأثيرا كبيرا على أداء العاملين نحو الإيجابية.وتابع محمد الحسيني، مدير عام الشئون المالية والإدارية عملية التطوير التي تقوم بها المديرية لديوانها بأعمال التشجير وتجميل المديرية، موضحا أن الأشجار تساعد على تنقية الهواء ونشر غاز الأكسجين.