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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي» يتفقد مركز معلومات ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:42 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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خلال زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بتفقد أعمال مبنى مركز معلومات العاصمة الإدارية الجديدة بالحي الحكومي "N.N.1".

وأثناء جولته في أرجاء مركز معلومات العاصمة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مكونات المركز، والموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية والتكنولوجية له، ونسب التنفيذ الخاصة بتلك الأعمال، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى الموقف التنفيذي الخاص بالأعمال المدنية ومد الشبكات وكابلات الفايبر للمباني الحكومية، وكذا ما يتعلق بالربط بين مركز معلومات العاصمة ومركز البيانات الموحد.

كما قام رئيس الوزراء بتفقد مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استمع إلى شرح من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول معدلات تنفيذ المشروع، ومكوناته، كما أشار الوزير إلى أن مدينة المعرفة تقع على مساحة حوالي 200 فدان، وتضم مركز الإبداع والابتكار على مساحة تزيد على 15 ألف م2، ومركز إبداع مصر الرقمية، والمعهد القومي للاتصالات على مساحة نحو 10 آلاف م2، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية، والأكاديمية الوطنية لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على مساحة نحو 7 آلاف م2، ومبنى هرم العروض الرقمية.

ونوه وزير الاتصالات إلى أن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم أيضًا مركزًا للبحوث، ومنطقة جامعات، ومراكز متخصصة في مجال التكنولوجيا، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة "مصر 2030"، لافتًا إلى أنه من المستهدف أن تكون مدينة المعرفة مجتمعا متكاملا لتكنولوجيا المعلومات، بما تتضمنه من مراكز بحثية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن دورها في إعداد وتدريب كوادر متخصصة من الشباب في هذه المجالات.

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