محافظ دمياط تتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية إلى طريق كورنيش النيل بمدينة دمياط، للوقوف على المعدلات التنفيذية لمشروع التطوير الذى يجرى هنالك، حيث رافقها خلال الزيارة استشارى المشروع ومحمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومهندسى المشروع والجهة المُنفذة.وتفقدت المحافظ كافة الأعمال الجارية على أرض الواقع، من عمليات صيانة أعمدة الإنارة وانشاء غرف صرف مياه الأمطار لتنفيذ شبكة متكاملة لصرف المياه بالمنطقة وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا، وأيضًا الجزيرة الوسطى وسور الكورنيش والممشى وأحواض التشجير.ووجهت محافظ دمياط بالعمل وفقًا لخطة زمنية محددة للانتهاء من المرحلة الأولى بالمشروع نظرًا لأهمية ذلك الطريق الحيوى، مؤكدة على استبدال الأشجار التالفة وتقديم تقرير يومى بما تم تنفيذه وكذا الدفع بالعمالة والمعدات اللازمة لإنجاز هذه المهام والالتزام التام بالمواصفات الفنية والهندسية المقررة فى هذا الشأن، وعلى جانب آخر.. وجهت "الدكتورة منال عوض" على تمهيد طريق منطقة الدعايم باستخدام ناتج كشط الطبقة الاسفلتية لتنفيذ نموذج تطوير متكامل.