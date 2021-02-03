إزالة 1078 تعديا على الأرض الزراعية خلال 11 شهرا بالشرقية

أكد المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن مديرية الزراعة قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن، بإزالة حالات تعدي في المهد على الأرض الزراعية بواقع 1078 حالة تعدي على أرض زراعية بنطاق المحافظة، في الفترة من 15 مارس 2020 وحتى31 يناير 2021.وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على الأرض الزراعية حتى الآن بلغ 1078 حالة تعدي على مساحة 39 فدانا و6 قراريط أرض زراعية، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.