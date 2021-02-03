رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 53 مخالفة تموينية متنوعة في مطروح

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:31 م
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
نرمين محمود الدهان
طباعة
تمكنت مديرية تموين مطروح خلال حملة تموينية، اليوم الأربعاء، من ضبط 53 مخالفة تموينية بمدينتى مرسي مطروح وبراني.

وقالت مديرية التموين بمطروح، فى بيان صحفى، إنه بناءًا على التنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية فرع مطروح وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين، وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية أو الرديئة، ومتابعة قيام المخابز البلدية، والمنشأت التموينية الأخرى بعملها على أكمل وجه.

وتمكنت الحملة بالتنسيق كذلك مع قسم مباحث التموين من مفتشي إدارات الرقابة والتجارة الداخلية والتفتيش وشئون التموين بالمديرية من ضبط 53 مخالفة تموينية بمدينتى مرسي مطروح وبرانى، وكانت المخالفات المضبوطة منها 13 مخالفة استخدام ميزان بالمحل أو المنشأة غير مدموغ، و7 مخالفات عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين فى الأغذية، و23 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، و4 مخالفات بيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر، و3 مخالفات عرض لحوم للبيع غير مغطاة، ومخالفة عدم نظافة أدوات العجن المستخدمة بالمخبز، ومخالفتين آخريتين.


موضوعات متعلقة

تقرير أمريكي: مصر من أسرع الأسواق نموا وأكثرها مرونة فى إفريقيا

رئيس البرلمان مداعبًا النائبات: «غايبين ليه هو فيه مشكلة؟»

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع وميادين حي غرب

image description

محافظ أسيوط: 805 مليون جنيه لمشروعات الرصف و«حياة كريمة»

image description

بروتوكول تعاون مصري روسي بين جامعتي أسيوط ونايبرجيني

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بساحل سليم

image description

ضبط 7 مخالفات عدم ارتداء الكمامات في دمياط

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

حرائق غابات في استراليا تلتهم 71 منزلا قرب بيرث

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر

الاتحاد العربي للإنتاج الثقافي يصدر «المستصفى في علم أصول الفقه»

مواجهة الصعاب.. مشاركون في «أمير الشعراء» يكشفون رحلتهم مع المسابقة

رضوي فرغلي تحكي عن دور المحرر النفسي في دور النشر وتعامل الكتاب معه (حوار)