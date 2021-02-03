ضبط 53 مخالفة تموينية متنوعة في مطروح

تمكنت مديرية تموين مطروح خلال حملة تموينية، اليوم الأربعاء، من ضبط 53 مخالفة تموينية بمدينتى مرسي مطروح وبراني.وقالت مديرية التموين بمطروح، فى بيان صحفى، إنه بناءًا على التنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية فرع مطروح وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين، وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية أو الرديئة، ومتابعة قيام المخابز البلدية، والمنشأت التموينية الأخرى بعملها على أكمل وجه.وتمكنت الحملة بالتنسيق كذلك مع قسم مباحث التموين من مفتشي إدارات الرقابة والتجارة الداخلية والتفتيش وشئون التموين بالمديرية من ضبط 53 مخالفة تموينية بمدينتى مرسي مطروح وبرانى، وكانت المخالفات المضبوطة منها 13 مخالفة استخدام ميزان بالمحل أو المنشأة غير مدموغ، و7 مخالفات عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين فى الأغذية، و23 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، و4 مخالفات بيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر، و3 مخالفات عرض لحوم للبيع غير مغطاة، ومخالفة عدم نظافة أدوات العجن المستخدمة بالمخبز، ومخالفتين آخريتين.