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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد مبنى شركة الغاز الطبيعي بحي الزيتون

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:31 م
الدكتور حسام الدين
الدكتور حسام الدين فوزي
مصطفى عبدالله
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تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، مبنى شركة الغاز الطبيعي ومركز خدمة العملاء بحي الزيتون، لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما زار فوزي مبنى إدارة التضامن الاجتماعي بالحي، لحضور افتتاح معرض ملابس الخيرية المجانية لأبناء الحي من الأولى بالرعاية.

تأتي الزيارات تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالعمل من الشارع ومتابعة المراكز الخدمية لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

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