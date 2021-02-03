نائب محافظ القاهرة يتفقد مبنى شركة الغاز الطبيعي بحي الزيتون

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، مبنى شركة الغاز الطبيعي ومركز خدمة العملاء بحي الزيتون، لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.كما زار فوزي مبنى إدارة التضامن الاجتماعي بالحي، لحضور افتتاح معرض ملابس الخيرية المجانية لأبناء الحي من الأولى بالرعاية.تأتي الزيارات تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالعمل من الشارع ومتابعة المراكز الخدمية لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.