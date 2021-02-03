من 6 مساء اليوم.. قطع المياه عن كفر الزيات 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، عن قطع المياه لمدة 12 ساعة من الساعة السادسة مساء، اليوم الأربعاء، وحتى الساعة السادسة من صباح غدا الخميس، عن مدينة كفر الزيات وقريتي بنوفر، وكفر المحروق التابعتين لمركز كفر الزيات.وأوضح المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن قطع وضعف المياه خلال تلك المدة الزمنية عن مدينة كفر الزيات والقرتين المشار إليهما، يأتي للقيام بأعمال ربط خط مم بخط 800 مم بمحطة المياه المرشحة بكفر الزيات.