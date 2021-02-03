عرض الفيلم الأفغاني «رقصة الفتيان» في سينما زاوية

يستأنف الفيلم الأفغاني رقصة الفتيان للمخرجة شهربانو سادات عروضه التجارية في سينما زاوية بعد الإقبال الملحوظ في الأسبوع الأول، ويُعرض ابتداءً من اليوم وحتى الثلاثاء 9 فبراير، ومن المقرر أن يحصل الفيلم على أربعة عروض خلال الأسبوع الحالي.وتدور أحداث الفيلم في شوارع مدينة كابول خلال أواخر الثمانينيات وبالتحديد أثناء الاحتلال السوفييتي لأفغانستان، عاش قُدرة الله الفتى صاحب الخمسة عشرة عامًا، والذي يعمل في بيع تذاكر السينما في السوق السوداء. قُدرة أحد عاشقي بوليوود ويقضى وقته في تخيل نفسه ممثلًا في أفلامه المفضلة. وفي أحد الأيام تقبض عليه الشرطة وتضعه في دار أيتام تابع للاتحاد السوفييتي، وفي الوقت نفسه تبدأ الأوضاع السياسية في كابول في التغير، فيجد قُدرة نفسه مع باقي الأولاد يبدأون معركة للدفاع عن وطنهم.وشهد فيلم رقصة الفتيان عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي (نصف شهر المخرجين)، وفاز بجائزة أفضل فيلم من مهرجان ريكيافيك السينمائي الدولي، كما شارك في عدة مهرجانات مرموقة منها مهرجان أيام فلسطين السينمائية، مهرجان ميونخ السينمائي الدولي، مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، مهرجان كولون السينمائي، مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي، مهرجان الفيلم الآسيوي في برشلونة، مهرجان لندن السينمائي، مهرجان بوسان السينمائي الدولي، مهرجان روتردام السينمائي الدولي، مهرجان ميلبورن السينمائي، مهرجان بروكسل السينمائي الدولي.‎الفيلم من تأليف وإخراج شهربانو سادات، مستوحى من يوميات أنور الهاشمي. بطولة قُدرة الله قادري، صديقة رسولي، مسيح الله فراجي، حسيب الله رسولي، أنور الهاشمي. ومن إنتاج كاتيا أدوميت، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع في العالم العربي.