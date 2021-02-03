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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الألماني يكافح كورونا في البرتغال

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:28 م
الجيش الألماني
الجيش الألماني
وكالات
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بدأ الجيش الألماني اليوم الأربعاء في إرسال مساعدات للبرتغال المتضررة بقوة من جائحة كورونا.

وتوجه اليوم 26 فردا من الجيش الألماني وبحوزتهم أجهزة طبية على متن طائرة نقل أقلعت من ولاية سكسونيا السفلى الألمانية إلى لشبونة.

وقبل المغادرة من قاعدة فونشتورف الجوية، وصف مفتش الخدمات الطبية في الجيش الألماني، أولريش باومجيرتنر، المساعدات بأنها "رمز للتضامن الأوروبي".

ونقلت طائرة إيرباص من طراز "إيه 400 إم" أجهزة للتنفس الاصطناعي وتهوية وأجهزة لضخ السوائل في الجسم إلى البرتغال.

وكانت البرتغال أغلقت حدودها في إطار مكافحة جائحة كورونا ومنذ يوم الأحد الماضي، حظرت الدولة، التي تعتبر مقصدا سياحيا مفضلا لدى الألمان، السفر من وإلى البلاد إلا لأسباب مقبولة، ووصف رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا وضع الجائحة في بلاده بأنه "سي للغاية".

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