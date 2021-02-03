شمخاني: خروج القوات الأمريكية من العراق مقدمة لمغادرتها للمنطقة

أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن خروج القوات الأمريكية من العراق سيكون مقدمة لخروجها من المنطقة.وقال خلال استقباله وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إن "وجود القوات الأجنبية لاسيما الأمريكية سبب رئيسي لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة".وأكد شمخاني أن "السبب الرئيس لعدم الاستقرار والأزمات في المنطقة هو الوجود الشرير للقوات الأجنبية خاصة القوات الأميركية"، حسب قناة "العالم".وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أعلن في بيان أنه "من المقرر أن يلتقي حسين كبار المسؤولين في إيران، ومن ضمنهم نظيره محمد جواد ظريف".