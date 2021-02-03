السيطرة على حريق منزل من 3 طوابق في الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل نشب في منزل مكون 3 طوابق بجوار مدرسة البيبي لاند الخاصة بدائرة مركز كفرالزيات دون إصابات أو خسائر في الأرواح.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز كفرالزيات بورود بلاغا بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بجوار مدرسة البيبي لاند الخاصة بدائرة المركزوعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين اشتعال النيران في منور العقار بسبب وجود مخالفات ورواكد خشبية نتيجة ماس كهربائي وتم السيطرةو محاصرة النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.