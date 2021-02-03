وزير الأوقاف يوافق على فرش مسجد بطامية في الفيوم

حصل النائب محسن أبو سمنة، عضو مجلس النواب عن دائرة سنورس وطامية بمحافظة الفيوم، على موافقة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف لفرش مسجد المدينة المنورة بطامية.جاء ذلك بناءً على عدة طلبات تقدمَ بها الأهالي إلى النائب لفرش عدة مساجد بالدائرة، يطالبونه بالتدخل بصفتها نائب بالبرلمان بمساعدتهم في توفير فرش للمسجد، مشيرا إلى إنه عقب حصولها على الطلب كان عليه أن يكون على قدر المسؤولية، وتقديمة إلى وزير الأوقاف ونحصل على تأشيرة بالموافقة، معربة عن سعادته بالتوفيق في تحقيق مطلب الأهالي وكونه سبب في فرش وإعمار بيت من بيوت الله وتقديم الخدمات للمواطنين