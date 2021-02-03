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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الفقي»: انضمام 5 سيارات إسعاف حديثة لمرفق الإسعاف بسوهاج

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:26 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، عن انضمام 5 سيارات حديثة لأسطول هيئة الإسعاف بسوهاج، ليصل عدد السيارات العاملة بنطاق محافظة سوهاج إلى 114سيارة، تغطي جميع مدن وقرى المحافظة، والطرق الداخلية والسريعة.

وتفقد محافظ سوهاج يرافقه السيد أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، السيارات الجديدة، مؤكدا أنها إضافة قوية لمنظومة العمل بسوهاج، مشيدًا بمجهودات هيئة الإسعاف المصرية، واستمع إلى شرح مفصل من الدكتور هاني فؤاد، مدير هيئة الإسعاف بسوهاج، والذي أوضح أن السيارات مجهّزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة للإسعاف، والتي تساعد على النقل السريع والفعال والآمن للمرضى.،

وأشار مدير هيئة الإسعاف بسوهاج، إلى أن السيارات من أحدث الطرز الموجودة وتحتوي على كافة الإمكانيات من أحدث " أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الصدمات الكهربائية، و"المونتيورز"، والنقالات المتحركة، وأجهزة قياس الضغط والسكر، والجبائر متنوعة للكسور المختلفة ".

فيما قال المحافظ، أن أسطول سيارات الإسعاف بسوهاج يعد من أكبر أساطيل الإسعاف على مستوى الجمهورية، وله أهمية كبيرة في تقديم الخدمات الطبية السريعة والعاجلة، لأنها تتعلق بإنقاذ حياة المواطنين.

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