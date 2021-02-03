أحياء مدينة نصر تستعد لموجة التقلبات المناخية

تابع العميد أحمد أنور، رئيس حي شرق مدينة نصر، أعمال تعقيم الحي العاشر والكيلو 4.5، ومشيرا إلى أنه متابعة تعقيم باقي شوارع وميادين الحي.وتابع رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة الإزلالات إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات بشارع عباس العقاد، ومصادرة المعدات والونش المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، ويجري متابعة التصدي لكافة أنواع المخالفات الانشائية بشوارع الحي.وأعلن حي شرق مدينة نصر عن انتهاء استكمال اعمال الرصف، بشارع عثمان عبدالحفيظ حسب الخطة الموضوعة لرصف الطرق بشوارع الحي، وفي حي غرب مدينة نصر قامت الأجهزة المعنية، بتوريد وتركيب بالوعات صرف مطر بشارع ممدوح سالم، استعداد التقلبات المناخية.كما قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بإيقاف أعمال بناء للعقار ناصية شارع السلام، مع شارع سليم بعزبة العرب وإيقاف أعمال تشطيب محلات بدون ترخيص، وبدون الحصول على التصاريح اللازمة من الحي وذلك بمتابعة رئيس الحي.