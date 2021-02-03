محمود حافظ يخوض سباق رمضان بمسلسلين

يخوض الفنان محمود حافظ سباق رمضان المقبل من خلال المشاركة في بطولة عملين دراميين، وذلك بعد نجاحه الكبير في موسم رمضان الماضي بمسلسلي "الاختيار" و"الفتوة".ويواصل حافظ حاليًا تصوير أحداث دوره في مسلسل "النمر" مع محمد إمام، وهو الملسل الذي يقوم بتأليفه محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل ويقدم حافظ دور صديق البطل وتجمعهم العديد من المواقف.أما العمل الثاني الذي قرر ان يخوض به السباق الرمضاني فهو مسلسل "بنت السلطان" الذي يعد أولي بطولات روجينا في الدراما التلفزيونية ويقدم محمود حافظ أحد الشخصيات الرئيسية والمحورية في المسلسل الذي يتولي مهمة غخارجه المخرج أحمد شفيق ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.يشار إلى أن الفنان محمود حافظ يعرض له حاليًا مسلسل "الدايرة" بطولة أحمد صلاح حسني وإيمان العاضي ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج ويحقق العمل ردود أفعال قوية مع الجمهور.