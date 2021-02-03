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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمود حافظ يخوض سباق رمضان بمسلسلين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:21 م
محمود حافظ
محمود حافظ
أمير محمد خالد
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يخوض الفنان محمود حافظ سباق رمضان المقبل من خلال المشاركة في بطولة عملين دراميين، وذلك بعد نجاحه الكبير في موسم رمضان الماضي بمسلسلي "الاختيار" و"الفتوة".

ويواصل حافظ حاليًا تصوير أحداث دوره في مسلسل "النمر" مع محمد إمام، وهو الملسل الذي يقوم بتأليفه محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل ويقدم حافظ دور صديق البطل وتجمعهم العديد من المواقف.

أما العمل الثاني الذي قرر ان يخوض به السباق الرمضاني فهو مسلسل "بنت السلطان" الذي يعد أولي بطولات روجينا في الدراما التلفزيونية ويقدم محمود حافظ أحد الشخصيات الرئيسية والمحورية في المسلسل الذي يتولي مهمة غخارجه المخرج أحمد شفيق ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

يشار إلى أن الفنان محمود حافظ يعرض له حاليًا مسلسل "الدايرة" بطولة أحمد صلاح حسني وإيمان العاضي ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج ويحقق العمل ردود أفعال قوية مع الجمهور.

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