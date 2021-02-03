«نيويورك تايمز» تطلق «ماذا تعرف عن مصر» لتعريف أطفال العالم بالتاريخ

تحت عنوان "ماذا تعرف عن مصر" أطلقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عبر موقعها الالكتروني، اختبارات معروضة بطريقة مشوقة لتعريف أطفال العالم بمصر وتاريخها وثقافتها وحضارتها العريقة وموقعها الجغرافي ومدنها الجميلة وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة وثقافة وعادات وتقاليد شعبها البشوش.وتصحب هذه الاختبارات الأطفال في رحلة تثقيفية داخل مصر، عن طريق طرح عددًا من الأسئلة وتلقي الإجابات المصحوبة بصور ومعلومات تشرح المدينة التي تم اختيارها وما بها من معالم سياحية وأثرية وطبيعية بالاضافة إلى أماكن الترفيه بها.ومن جانبه، أشار ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن إطلاق صحيفة نيويورك تايمز لهذا الاختبار عبر موقعها الالكتروني يعد دعاية لمصر، كما أنه سيساهم في الترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية من خلال خلق الشغف لدى الأطفال والكبار لزيارة هذه الأماكن والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وعلى شعب مصر.